Гана обратилась в ФИФА с просьбой переиграть матч с Угандой

Футбольная ассоциация Ганы разочарована судейством в матче со сборной Уганды, который состоялся в рамках отборочного раунда чемпионата мира. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Гана составила список неверных решений арбитра Даниэля Беннетта, повлиявших на исход матча. Так, судья, по мнению ганцев, отменил чистый гол в ворота Уганды, забитый в самой концовке встречи. Ганская футбольная ассоциация подала протест в ФИФА.

Напомним, что из-за проблем с судейством в сентябре было решено переиграть матч ЮАР - Сенегал.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте