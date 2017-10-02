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Матч сборной России с Южной Кореей обслужат венгры во главе с Кашшаи. С Ираном — сербы

сегодня, 13:37

Российский футбольный союз объявил судейский состав, который будет работать во время ближайших товарищеских матчей сборной России.

7 октября россияне на московском стадионе «ВЭБ Арена» примут сборную Южной Кореи. Встречу обслужит венгерская бригада арбитров во главе с Виктором Кашшаи. Его ассистентами станут Георги Ринг и Венцель Тот.

10 октября Россия сыграет с национальной командой Ирана на стадионе «Казань Арена». На матче будет работать сербская бригада арбитров во главе с Милорадом Мажичем. Ему помогут Милован Ристич и Далибор Джурджевич.

Все арбитры входят в элитную категорию УЕФА.

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Все комментарии
Одно слово румын
сегодня в 14:46
Важнее, будет ли опять с Кореей Иихаарь или нет
https://static.6/uploads/posts/blogs/2016-10/1476865467_02.jpg
008Maximus
сегодня в 14:39
элитную категорию УЕФА. Это которые зрячие и думают на поле?
LOpp ответил Petergoff
сегодня в 14:39
Petergoff:
Хватит заниматься ерундой. Сейчас товарняки гоняем,а потом,на морозе чемпионат доигрываем.
по рекомендации ФИФА во время матчей сборных все чемпионаты должны приостанавливаться. так что играла бы наша сборная или не играла бы товарняки, чемп бы остановился.
киэнджин
сегодня в 14:38
Пережеваем уже за Россию. Немцы были уничтожены в Лч этим венгром...
RUSTY8
сегодня в 14:13
Великий маргариновый Кашшаи, если мутко звякнет перецу и "контакты" венгра возьмет, можно пару мячей с оффсайда запулить, плюс бонус кк сопернику или пенальти)))
ДАША Д
сегодня в 13:55
С Ираном точно товарищеский матч, даже судьи товарищеские.
Petergoff
сегодня в 13:55
Хватит заниматься ерундой. Сейчас товарняки гоняем,а потом,на морозе чемпионат доигрываем.
Барсеножечницa
сегодня в 13:52
Кого судьей ты не назначай на игру
Толку нет, коли в сборной одни кенгуру
Бесполезно ходят по полю весь матч
А ты хоть смейся, хоть плачь
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