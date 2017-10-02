Матч сборной России с Южной Кореей обслужат венгры во главе с Кашшаи. С Ираном — сербы

Российский футбольный союз объявил судейский состав, который будет работать во время ближайших товарищеских матчей сборной России.

7 октября россияне на московском стадионе «ВЭБ Арена» примут сборную Южной Кореи. Встречу обслужит венгерская бригада арбитров во главе с Виктором Кашшаи. Его ассистентами станут Георги Ринг и Венцель Тот.

10 октября Россия сыграет с национальной командой Ирана на стадионе «Казань Арена». На матче будет работать сербская бригада арбитров во главе с Милорадом Мажичем. Ему помогут Милован Ристич и Далибор Джурджевич.

Все арбитры входят в элитную категорию УЕФА.

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