Чемпионат африканских наций отобрали у Кении и проведут в Марокко

Комитет по чрезвычайным ситуациям отдал право проведения чемпионата африканских наций Марокко. Турнир пройдет в следующем году с 12 января по 4 февраля.

Изначально соревнование должна была проводить Кения, однако у страны был готов только один стадион из четырех. Кроме того, чиновники опасались нестабильной политической ситуации в стране, где были перенесены президентские выборы.

Чемпионат африканских наций - футбольное соревнование Африки между 16 сборными стран, контролируемое Африканской футбольной ассоциацией. Основано 11 сентября 2007 года. В отличие от Кубка африканских наций, в этом турнире имеют право выступать только сборные из игроков внутренних чемпионатов стран (т.е. легионеры не допускаются к участию).

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