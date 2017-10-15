«Ювентус» поздравил Трезеге с 40-летием

«Ювентус» поздравил своего бывшего нападающего Давида Трезеге с днем рождения. Сегодня французу исполняется 40 лет.

На клубном уровне Трезеге поиграл за «Платенсе», «Ривер Плейт», «Ньюэллс Олд Бойз», «Монако», «Ювентус», «Эркулес», «Бани Яс» и «Пуну». На счету француза 557 матчей и 273 гола.

Трезеге по два раза выигрывал чемпионат Франции и Италии, добирался до финала Лиги чемпионов, а на международном уровне становился чемпионом мира 1998 года и победителем Евро-2000. Campione, pazzesco goleador, Presidente delle Legends... o più semplicemente, @trezegoldavid. Auguri, mito! ⚫️⚪️ 🎂 pic.twitter.com/zMon21tsb7 — JuventusFC (@juventusfc) 15 октября 2017 г. Недавно Трезеге открыл академию «Ювентуса» в Нью-Джерси.

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