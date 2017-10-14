«Наполи» обыграл «Рому»

«Наполи» одержал минимальную победу над «Ромой» в матче 8-го тура чемпионата Италии.
Рим, стадион «Олимпико»
«Рома» - «Наполи» 0:1 (0:1)
Гол: Инсинье 20.
«Рома»: Алиссон, Манолас (Фасио 59), Коларов, Бруно Перес, Жезус, Наингголан, де Росси, Флоренци (Ундер 71), Пеллегрини (Жерсон 78), Перотти, Джеко.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.
«Наполи»: Рейна, Альбиоль, Гулям, Хюсай, Кулибали, Гамшик (Зелиньски 71), Жоржиньо (Диавара 73), Кальехон (Рог 82), Аллан, Инсинье, Мертенс.
Главный тренер: Маурицио Сарри.
Предупреждения: Жоржиньо 43, де Росси 53, Фасио 79, Гулям 90.
Судья: Джанлука Рокки.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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