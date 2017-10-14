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«Наполи» обыграл «Рому»

вчера, 23:40
РомаРома0 : 1НаполиНаполиМатч завершен

«Наполи» одержал минимальную победу над «Ромой» в матче 8-го тура чемпионата Италии.

Рим, стадион «Олимпико»

«Рома» - «Наполи» 0:1 (0:1)
Гол: Инсинье 20.

«Рома»: Алиссон, Манолас (Фасио 59), Коларов, Бруно Перес, Жезус, Наингголан, де Росси, Флоренци (Ундер 71), Пеллегрини (Жерсон 78), Перотти, Джеко.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.

«Наполи»: Рейна, Альбиоль, Гулям, Хюсай, Кулибали, Гамшик (Зелиньски 71), Жоржиньо (Диавара 73), Кальехон (Рог 82), Аллан, Инсинье, Мертенс.
Главный тренер: Маурицио Сарри.

Предупреждения: Жоржиньо 43, де Росси 53, Фасио 79, Гулям 90.

Судья: Джанлука Рокки.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Klose_Miro
сегодня в 00:13
Какой хороший футбольный день. Наполи с Ромой в собачки играл)))
Lazio-Kiev
сегодня в 00:13
Жаль. Думал хоть Ромка тормознёт Партенопейку. Де Лоурентис сделал правильный выбор с тренером. Убери Сарри и команда покатится вниз. То же, кстати, касается и Лацио.
Nickolai S
сегодня в 00:07
Наполи чемпион!
андрей772010
сегодня в 00:05
не обыграл,а отскочил!!!
The Bilderberg group
вчера в 23:59
Сарри может сделать историю и для себя и для Неаполя, вот Сарри всячески желаю ему это сделать! Кляча пусть в аду горит со своими фанами судьями и гобелем комментатором, как же у этого долбня пекло когда Стракоша пенку взял)) ыы
RussianHorse
вчера в 23:56
Должны брать скудетто в этом сезоне.
The Bilderberg group
вчера в 23:55
Как же я хочу увидеть, чтоб Интер играл в такой футбол как Наполи! Имхо идеальный футбол, вот без шуток идеальный. А если б туда еще и вложение, вы представляете, чтоб это было бы?
yudin_duda
вчера в 23:53
Наполи - космос
pinturicchio86
вчера в 23:51
такое ощущение, что сарри решил все поставить на первую половину сезона, сильно форсировав подготовку команды к сезону, уже сейчас заметно, что наполи хватает на 70-75 минут быстрого темпа, вангую серьезный спад к концу года, максимум, в начале следующего, как только рома прибавила, неаполь присел физически, по-любому неаполю не хватит сил на весь сезон, особенно без рождественского перерыва
The Bilderberg group
вчера в 23:50
Да псы не тянут. Если у Наполи и так дальше будет все стабильно, в Италии наконец-то смениться чемпион.
Reneg
вчера в 23:49
во вторник ман сити катком пройдется и сказка для наполи закончится
la-respect0
вчера в 23:48
В легкую!)
Reneg
вчера в 23:46
по делу выиграли ослы.. полностью задушили
milan-f
вчера в 23:45
Наполи в этом сезоне очень интересно смортится
azkan
вчера в 23:43
Справедливая победа Наполи. Рома играла во втором тайме хорошо. чуть везения не хватило. Встреча этих клубов в ЛЧ с Челси и МС будет очень интересным.
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