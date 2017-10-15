Бензема - 7-й голеадор в истории «Реала»

Нападающий «Реала» Карим Бензема после вчерашнего гола в ворота «Хетафе» вышел на 7-е место в списке бомбардиров «сливочных» за всю историю. На счету француза теперь 182 гола - столько же, как и у Франсиско Хенто. На 6-й позиции расположился Уго Санчес, у которого 208 голов, а лидирует Криштиану Роналду (413). Бензема понадобилось 372 матча, чтобы оформить свои 182 мяча. Француз забил за «Реал» 123 гола в Ла Лиге, 39 – в Лиге чемпионов, 15 – в Кубке Испании, 3 – в клубном чемпионате мира и 2 – в Суперкубке Испании.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте