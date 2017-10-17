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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
21:45 сегодня Спартак М -:- Севилья
21:45 сегодня Марибор -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Наполи
21:45 сегодня Фейеноорд -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Монако -:- Бешикташ
21:45 сегодня РБ Лейпциг -:- Порту
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
21:45 сегодня Реал -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 1:1 Севилья (до 19)
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Игроки «Лестера» узнали об увольнении Шекспира из Интернета

сегодня, 19:45

По информации английских СМИ, увольнение главного тренера «Лестера» Крэйга Шекспира стало неожиданностью для игроков «лис». Сегодня специалист был вызван на беседу с руководством, после чего сложил полномочия. Футболисты в это время занимались в тренажерном зале и лишь несколько позже узнали об увольнении из Интернета. 

Ожидается, что к ближайшему матчу с «Суонси» команду будет готовить помощник Шекспира Майкл Эпплтон.

При этом официально об увольнении Шекспира «Лестер» пока так и не объявил.

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Bulat Pirgalin
сегодня в 20:07
Теперь лис тренирует помощник помощника Раньери. Грустно.
Gangnam_Style
сегодня в 19:57
Быть или не быть Шекспиру тренером? Вот в чём вопрос. xD
Дмитрий Аександров
сегодня в 19:51
А тренер-то сам знает об этом?
Ему хоть СМС отправили?
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