Игроки «Лестера» узнали об увольнении Шекспира из Интернета

По информации английских СМИ, увольнение главного тренера «Лестера» Крэйга Шекспира стало неожиданностью для игроков «лис». Сегодня специалист был вызван на беседу с руководством, после чего сложил полномочия. Футболисты в это время занимались в тренажерном зале и лишь несколько позже узнали об увольнении из Интернета.

Ожидается, что к ближайшему матчу с «Суонси» команду будет готовить помощник Шекспира Майкл Эпплтон.

При этом официально об увольнении Шекспира «Лестер» пока так и не объявил.

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