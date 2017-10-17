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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
21:45 сегодня Спартак М -:- Севилья
21:45 сегодня Марибор -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Наполи
21:45 сегодня Фейеноорд -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Монако -:- Бешикташ
21:45 сегодня РБ Лейпциг -:- Порту
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
21:45 сегодня Реал -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 1:1 Севилья (до 19)
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«Спартак» сыграл вничью с «Севильей» в матче Юношеской лиги УЕФА

сегодня, 15:59
Спартак (до 19)Спартак (до 19)1 : 1Севилья (до 19)Севилья (до 19)Матч завершен

В поединке третьего тура Юношеской лиги УЕФА, «Спартак» (до 19) принимал в гостях «Севилью» (до 19). Наставник молодежной сборной России Евгений Бушманов считает, что у молодежки «Спартака» большое будущее.

Москва, стадион «Академия Спартак им. Ф. Черенкова» 

«Спартак» (до 19) - «Севилья» (до 19) - 1:1 (0:1)
Голы: Эспинар 3, Руденко 57.

«Спартак» (до 19): Поплевченков, Петрунин, Воропаев, Миронов, Рассказов, Володкин, Калачевский, Игнатов, Бакаев (Орехов 74), Лопатин (Актисов 79), Руденко (Мазуров 83).

«Севилья» (до 19): Морилья, Энрике Риос, Хенаро Родригес, Фатторе, Эспинар, Кальдерон, Вьедма, Диоури (Перес 64), Шараф, Флуэраш (Кармона 72), Васкес.

Предупреждения: Бакаев 24, Руденко 26, Диоури 61, Воропаев 80, Калачевский 89, Орехов 90.

Удаления: Петрунин 77, Калачевский 90.

Судья: Алпер Улусой.

Вечером матч проведут взрослые команды. «Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка. 

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Все комментарии
Багров-брат
сегодня в 17:29
Удачи Спартаку сегодня!...)))
RIR68
сегодня в 17:28
5 жёлтых и 2 красных? а, ну это же воспитанники академии)))
MALOVAR
сегодня в 17:24
Удачи основе !
stavr74
сегодня в 17:20
испанцы огорчили меня своими действиями. так не играют в футбол . не достойно футбольной страны
нoГГано
сегодня в 17:11
Если стартак-19 выиграл или сыграл вничью, значит основной крупно окочурится ))))
Влад Богатырёв
сегодня в 17:06
Вообще теперь никакой уважухи к испанцам нет. Да и судья слепошара. Чистый подкат - он удаляет. А этим испанским тряпкам только в кино сниматься, а не в футбол играть. Из-за таких "женоподобных" недофутболистов люди считают футбол не мужским видом спорта.
Севильская школа симуляции показала себя во всей красе.
ЮГ РОССИИ ответил Блоссия
сегодня в 17:01
Основа тоже будет валиться от малейшего дуновения.
ЮГ РОССИИ
сегодня в 16:59
Испанцы признаные симулянты!Если бы не эти лва удаления,возможно и победил Спартак!
747-Псков ответил Ника228
сегодня в 16:57
Ника228:
так. а причем тут фанатики которые всем пихают якобы величие спартака и нормальные люди. ну и блина причем тут молодежка спартака, которая действительно порадовала сегодня. тем что подрастают неплохие ребята то 0_0
Уважаемая(ый) уж простите не разобрал .

Моя команда самая лучшая... самая любимая.. самая великая.... она единственная!!! И говорить о том что человек(люди) не правы утверждая это по меньшей мере неправильно!!! Команда она одна... она что-то вроде родного человека.... для каждого его родной человек самый лучший и т.д. и да Спартак- Великий клуб!!!

Для каждого он свой... хотя знаю я и таких кто в 90 болел за Спартак... в 00х за цска а сейчас за зенит... это ш. в общем банное это слово)
makkie
сегодня в 16:54
Молодцы, бублики. И это несмотря на 2 удаления!
Гишпанцы симулянты те еще, видимо в крови падать от любого контакта.

Ждем вечером удачного результата от основы Спартака!
Беренгар
сегодня в 16:53
Удачи Севилье! Viva El Espaniol!!
Алексей Буренин
сегодня в 16:50
Думаю вечером Спартак тоже сиграет в ничью с Севильей
Василий 50
сегодня в 16:50
Главная игра будет вечером, а это была бесцельная беготня.
tesch
сегодня в 16:49
Объективно говоря, молодые спартаковцы смотрелись сильнее, особенно во втором тайме.
cska plus ответил Ника228
сегодня в 16:48
Ника228:
так. а причем тут фанатики которые всем пихают якобы величие спартака и нормальные люди. ну и блина причем тут молодежка спартака, которая действительно порадовала сегодня. тем что подрастают неплохие ребята то 0_0
Там негритята?
747-Псков
сегодня в 16:47
Братва да успокойтесь.. эти дон дигидон и компания даже матч не смотрели.. у них в крови поплакать при упоминании Спартака... хотя всего лишь молодые ребята играли)))

По игре ребята молодцы в принципе... но нужно быть сдержаннее.. хотя понимаю что это трудно когда эти девочки постоянно симулировали.... но проф отношение к делу нужно воспитывать с молодых ногтей... иначе вот как сегодня... там где можно было замахнуться на победу.... устроили себе проблемы на ровном месте!!! В общем есть над чем работать!!!

Ждём вечера... и дай нам бог сил для победы!! Вперёд Спартак!!!!
Блоссия
сегодня в 16:47
игроки Севильи слишком нежные. Падали от легкого дуновения московского ветра.
Но нашим надо учиться не давать повода к таким провокациям.
cska plus
сегодня в 16:46
Бушманов подколол а хрюши обрадовались.
ДСА
сегодня в 16:45
Хороший результат. Перспективы есть.
Остапчук 67
сегодня в 16:42
Игра была не интересной.
Да еще и испанцы вели себя, как женщины.
eaguar
сегодня в 16:30
Побеждать нужно основе .
Суеверный
сегодня в 16:27
Посмотрел несколько минут. Бессмысленная беготня по полю что у одних, что у других...
Don trambon ответил Ника228
сегодня в 16:23
Ника228:
так. а причем тут фанатики которые всем пихают якобы величие спартака и нормальные люди. ну и блина причем тут молодежка спартака, которая действительно порадовала сегодня. тем что подрастают неплохие ребята то 0_0
Не плохие ребята?) Этих не плохих ребят из этой школы уже половина ФНЛа и ни же бегает. Количество в случае спартака - не знак качества. Вон до сих пор российского месси по арендам гоняют, уж 20+ лет ему, а до сих пор федуна не осчастливил и зм не получил, про остальных молчу. Был Митрюшкин, хороший вратарь и от того избавились.

Да и к чему эти ребята спартаку?) Ведь не считая промэса, фернандо, зе луиша, пэдро и адриано в составе воспитанников и нет(
vka1970
сегодня в 16:20
Жаль, а ведь могли выиграть.
С нервами пацаны не совладали.
Весь матч испашки по ногам били и вот такой вот результат.
Ника228 ответил Don trambon
сегодня в 16:17
Don trambon:
Велиииииикааааая спартаковская школа должна побеждать всех и всегда, а не отскакивать от севилий разных. Ровно так же как и вееелллииииикииий спартак должен быть чемпионом чаще чем раз в 16 лет. Вот сидят фанатики и кормят каждый день тут всех величием спартака. Вот сижу и жду когда и где оно проявится.
так. а причем тут фанатики которые всем пихают якобы величие спартака и нормальные люди. ну и блина причем тут молодежка спартака, которая действительно порадовала сегодня. тем что подрастают неплохие ребята то 0_0
Goal2
сегодня в 16:15
Хорошо юноши Спартака смотрелись. Две штанги, где-то вратарь испанцев кураж поймал. Можно сказать, что Севилья отскочила.
LOpp
сегодня в 16:15
2 удаления. Нервы у парней не выдержали от постоянных симуляций испанцев.
Don trambon ответил Ника228
сегодня в 16:14
Ника228:
да хоспади.. норм сыграли, старались боролись. . молодцы что не в76и .что те еще надо ? 5-0 чтоб победиди . ага аххаха не слили уже красавцы
    kolyma999
    сегодня в 16:11
    Ну судя по второму тайму отскочили как раз испашки.Грязная команда
    бундер
    сегодня в 16:06
    это точно Севилья, а не Барса? порхали как пчелы, жалили как бабочки
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