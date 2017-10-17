«Спартак» сыграл вничью с «Севильей» в матче Юношеской лиги УЕФА

В поединке третьего тура Юношеской лиги УЕФА, «Спартак» (до 19) принимал в гостях «Севилью» (до 19). Наставник молодежной сборной России Евгений Бушманов считает, что у молодежки «Спартака» большое будущее.
Москва, стадион «Академия Спартак им. Ф. Черенкова»
«Спартак» (до 19) - «Севилья» (до 19) - 1:1 (0:1)
Голы: Эспинар 3, Руденко 57.
«Спартак» (до 19): Поплевченков, Петрунин, Воропаев, Миронов, Рассказов, Володкин, Калачевский, Игнатов, Бакаев (Орехов 74), Лопатин (Актисов 79), Руденко (Мазуров 83).
«Севилья» (до 19): Морилья, Энрике Риос, Хенаро Родригес, Фатторе, Эспинар, Кальдерон, Вьедма, Диоури (Перес 64), Шараф, Флуэраш (Кармона 72), Васкес.
Предупреждения: Бакаев 24, Руденко 26, Диоури 61, Воропаев 80, Калачевский 89, Орехов 90.
Удаления: Петрунин 77, Калачевский 90.
Судья: Алпер Улусой.
Вечером матч проведут взрослые команды. «Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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