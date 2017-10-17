Ирландия в последний раз побеждала Данию в 1979 году

В битве сборных Дании и Ирландии останется только один — двум командам предстоит разыграть между собой одну путевку на чемпионат мира в России.

Статистика говорит не в пользу островного государства. В официальных матчах Ирландия не обыгрывала датчан с 1979 года. Это был поединок предварительного раунда Евро-1980. Ирландцы забили в ворота соперника два безответных мяча. С тех пор вот уже почти 40 лет национальной команде Ирландии не удавалось одержать победу над сборной Дании.

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