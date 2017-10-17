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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
21:45 сегодня Спартак М -:- Севилья
21:45 сегодня Марибор -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Наполи
21:45 сегодня Фейеноорд -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Монако -:- Бешикташ
21:45 сегодня РБ Лейпциг -:- Порту
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
21:45 сегодня Реал -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 90’ Спартак М (до 19) 1:1 Севилья (до 19)
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Ирландия в последний раз побеждала Данию в 1979 году

сегодня, 15:44

В битве сборных Дании и Ирландии останется только один — двум командам предстоит разыграть между собой одну путевку на чемпионат мира в России.

Статистика говорит не в пользу островного государства. В официальных матчах Ирландия не обыгрывала датчан с 1979 года. Это был поединок предварительного раунда Евро-1980. Ирландцы забили в ворота соперника два безответных мяча. С тех пор вот уже почти 40 лет национальной команде Ирландии не удавалось одержать победу над сборной Дании.

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Все комментарии
ЭJlvIS
сегодня в 15:52
Неплохо было бы указать и результаты за эти 38 лет. Сколько раз играли и т.д.
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