Рагнар Сигурдссон: «Чемпионшип не сильно отличается от РФПЛ»

Защитник «Рубина» Рагнар Сигурдссон, права на которого принадлежат «Фулхэму», рассказал, почему у него не получилось в Англии, а также сравнил РФПЛ с английским Чемпионшипом.

«Мой сезон в Чемпионшипе - это катастрофа. Полный провал. Вся вина лежит только на мне, потому что я не отнёсся к делу достаточно серьёзно. После Евро ко мне проявили интерес несколько клубов Премьер-Лиги. И поскольку я отправился в Чемпионшип, а не Премьер-Лигу, подумал, что всё будет не так сложно. Можно сказать, что я потерял голову. Почему? Не знаю. Скажу только то, что в „Фулхэме“ я не выложился на все 100 процентов.

Если сравнивать первенство с РФПЛ, то в Чемпионшипе примерно 20 команд играют только на дальних навесах. Получил мяч – скинь высокому нападающему. В России же многие команды стараются играть в комбинационный футбол, но если говорить об уровне, то Чемпионшип не сильно отличается от Премьер-Лиги».

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