«Ливерпуль» и «Ювентус» поспорят за Иньяки Уильямса

По данным СМИ, «Ливерпуль» и «Ювентус» нацелены на приобретение нападающего «Атлетика» Иньяки Уильямса. 23-летний игрок имеет действующий контракт до 2021 года, однако клуб из Бильбао намерен предложить футболисту новый контракт, чтобы попытаться удержать Иньяки в клубе. На данный момент сумма выкупа контракта составляет 50 млн евро, но «Ливерпуль» и «Ювентус» эта сумма может не остановить.



Ранее сообщалось, что «Боруссия» также интересуется Иньяки Уильямсом.

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