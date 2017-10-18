«Барселона» следит за Вудберном

Как сообщают СМИ, «Барселона» активно следит за еще одним игроком «Ливерпуля» Бенджамином Вудберном. Помимо интереса к Коутиньо, испанский клуб не против заполучить еще и Вудберна. Утверждается, что Бенджамин может перейти в «Барселону» уже в это зимнее трансферное окно, если английский клуб не предложит новый контракт 18-летнему игроку. Недавно Вудберн побил рекорд Майкла Оуэна, став самым молодым игроком забивавшим за «Ливерпуль».

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