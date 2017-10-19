Селихов: «Должен был отбивать удар, после которого „Севилья“ сравняла счёт»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов разобрал моменты матча 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Севильи», который завершился разгромной победой московского клуба (5:1):

«Важная победа. Такой счёт и игра – большой плюс для „Спартака“ и российского футбола.

Не слишком ли самокритично было говорить, что мог отбить мяч после удара Кьяера? Себя я знаю, должен был брать мяч, не такой он и сложный. Можно сравнить этот момент с игрой против ЦСКА – просто неправильно поставил руки. Но всё хорошо, что хорошо кончается. Не знаю, было ли там нарушение правил на Глушакове. Смотрел на мяч, не видел борьбы.

Почему играл правой рукой после удара Крон-Дели? Бросок был больше не вверх, а вдоль, и правой было удобнее. Про такие моменты Гинтарас Стауче, который работал в штабе Станислава Черчесова в „Амкаре“, говорил „отстегнуть дальнюю руку“. То есть быстро её выбросить. Я сумел отстегнуть.

Был ли сейв Комбарова ключевым моментом встречи? Так и есть. Я сыграл нормально, но нейтрализовать атаку не удалось. Форвард подхватил мяч и расстреливал Джикию и Комбарова. Получилось, как в игре „сотня“ или „тысяча“, когда несколько человек стоят в воротах, а один бьёт.

Бросился на мяч головой вперёд? Меня так учил Владимир Алексеевич Сычёв (Прим. – тренер вратарей „Амкара“) – нельзя приклеиваться к линии ворот, нужно рисковать, подстраховывать защитников. На самом деле, большой кайф получил от игры на выходах – даже больше, чем в том моменте, когда достал мяч из верхнего угла. Это в современном футболе очень ценится. Стремлюсь к тому, чтобы играть ногами на уровне полевого, подстраховывать, как центральный защитник».

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