Защитнику киевского «Динамо» Виде после игры с «Янг Бойз» наложили 10 швов

Защитнику киевского «Динамо» Домагою Виде, который получил травму головы в матче с «Янг Бойз» (2:2) в Лиге Европы, наложили 10 швов. Об этом сообщил главный врач киевской команды Леонид Миронов.

«Все нормально: зашили рану, наложили около 10 швов. Сверху обезопасили стерильной повязкой. Сотрясения мозга нет, консультация с нейрохирургом и контрольные снимки показали, что у Домагоя все нормально.

Что касается возможности его участия в воскресном матче с „Шахтером“, оценил бы ее 50 на 50», – сказал врач.

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