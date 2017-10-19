Инсинье избежал серьезного повреждения

Последние тесты выявили у нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье мышечную усталость. При этом мышцы целы, разрывы не обнаружены, так что травма игрока, к облегчению болельщиков, серьезной не оказалась.

В четверг клубные врачи поработали с приводящей мышцей бедра футболиста, решение о его участии в грядущих поединках неаполитанцев может быть принято 20 октября. Ранее сообщалось, что Инсинье рискует пропустить поединок Серии А с «Интером».

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