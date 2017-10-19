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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 72’ Астана 4:0 Маккаби ТА
20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
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Инсинье избежал серьезного повреждения

сегодня, 18:10

Последние тесты выявили у нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье мышечную усталость. При этом мышцы целы, разрывы не обнаружены, так что травма игрока, к облегчению болельщиков, серьезной не оказалась. 

В четверг клубные врачи поработали с приводящей мышцей бедра футболиста, решение о его участии в грядущих поединках неаполитанцев может быть принято 20 октября. Ранее сообщалось, что Инсинье рискует пропустить поединок Серии А с «Интером».

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cevin cigan
сегодня в 18:26
Неее...пусть сыграет!
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