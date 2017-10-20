Навас получил рецидив травмы бедра и пропустит ближайшие матчи «Реала»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Испания. Сегунда
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Китай. Суперлига
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
22:00 сегодня Вест Хэм -:- Брайтон энд Хоув
Германия. Бундеслига 2017/2018, 9 тур
21:30 сегодня Шальке-04 -:- Майнц
Россия. 2-й дивизион. Запад 2017/2018, 14 тур
14:00 50’ Муром 0:0 Спартак Кс
18:00 сегодня Торпедо Вл -:- Долгопрудный
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2017/2018, 15 тур
17:30 сегодня Лада-Тольятти -:- Оренбург-2
Франция. Лига 1 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Сент-Этьен -:- Монпелье
  • Главные новости
  • Все новости
14:03
Салах признан игроком недели в Лиге чемпионов. Промес — третий47
12:42
РФС назначил судей на матчи 1/8 финала Кубка России16
11:17
УЕФА вскоре объявит решение по наказанию «Спартака» за расистское поведение фанатов62
10:27
Орлов: «Много легионеров в „Зените“? Мы видели, как русские ребята играли с „Базелем“»166
07:31
Marca: «Рамос, Пике и Бускетс пригрозили уйти из сборной Испании»54
14:48
Маран хочет стать своим Алексом Фергюсоном для «Кьево»2
14:40
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Ромы»11
14:28
«Тракай» настаивает на дисквалификации Максима Максимова5
14:15
Энди Коул: «Вероятнее всего, Ибрагимович вернется в декабре или январе»2
13:53
Бенатиа повредил лодыжку и пропустит матч с «Удинезе»0
13:34
Аленичев: «Сперва я побаивался Семина»5
13:27
Самура: «Женский футбол довольствуется объедками со стола мужского футбола»16
13:21
Перес: «„Реал“ действительно хотел подписать Мбаппе»5
12:31
Волосов сменит Лощилова на посту генерального директора «Ростова»9
12:24
Аленичев: «Моуриньо попросил меня помочь хавбекам и постараться забить в финале ЛЧ»14
12:10
Перес: «У Роналду чистая совесть. Он не делал ничего неправильного»15
12:01
Блаттер посетит ЧМ-2018 по приглашению Путина14
11:54
Де Брюйне: «Я играю на высоком уровне, а „Манчестер Сити“ — на очень высоком»8
11:39
Мончи: «Победа „Ромы“ над „Карабахом“ — это огромное достижение»7
11:32
Дзадза: «Если сборная Италии меня не зовет, значит, надо становиться лучше»2
11:26
Агент: «Мбаппе хотел перейти в „Барселону“, узнав, что оттуда уходит Неймар»22
11:08
Мата, Эррера, Феллаини и Джонс готовы подписать новые контракты с МЮ2
10:59
Вратаря «Лиона» Лопеша ударил болельщик во время матча с «Эвертоном»9
10:49
Валеро: «„Наполи“, я тебя обыграю!»7
10:40
Хоккейный «Спартак» почтил память погибших в давке болельщиков7

Навас получил рецидив травмы бедра и пропустит ближайшие матчи «Реала»

сегодня, 13:47

Травма приводящей мышцы бедра, которую получил голкипер Кейлор Навас в матче сборной Коста-Рики, дала о себе знать и после поединка «Реала» с «Тоттенхэмом».

Представители мадридского клуба сообщили, что вратарь пропустит от 10 до 15 дней. Соответственно, Навас пропустит ближайшие поединки «сливочных» в чемпионате и Кубке Испании, а также рискует пропустить ответный поединок против лондонского клуба. В грядущих встречах голкипера в воротах «Реала» заменит Кико Касилья.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
S.L.I.P. ответил don_surio
сегодня в 14:52
don_surio:
Здоровья ему.А молодому киперу удачи.
Молодому киперу 31 год :)) я про Касилью
cevin cigan
сегодня в 14:40
Да что же это за непруха такая?
don_surio
сегодня в 14:14
Здоровья ему.А молодому киперу удачи.
Айтекин эвребович
сегодня в 14:09
Да уж..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100