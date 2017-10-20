Навас получил рецидив травмы бедра и пропустит ближайшие матчи «Реала»

Травма приводящей мышцы бедра, которую получил голкипер Кейлор Навас в матче сборной Коста-Рики, дала о себе знать и после поединка «Реала» с «Тоттенхэмом».

Представители мадридского клуба сообщили, что вратарь пропустит от 10 до 15 дней. Соответственно, Навас пропустит ближайшие поединки «сливочных» в чемпионате и Кубке Испании, а также рискует пропустить ответный поединок против лондонского клуба. В грядущих встречах голкипера в воротах «Реала» заменит Кико Касилья.

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