Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Янг Бойз»

В поединке 3-го тура Лиги Европы киевское «Динамо» и «Янг Бойз» обменялись голами.
Киев, стадион «НСК Олимпийский»
«Динамо» – «Янг Бойз» – 2:2 (1:2)
Голы: Мбокани 34, Морозюк 49 — Ассале 17, Ассале 40.
«Динамо»: Коваль, Кадар, Вида (Пантич 80), Пиварич, Кендзера, Сидорчук (Гармаш 62), Буяльский, Гонсалес, Морозюк, Мбокани, Мораес.
Главный тренер: Александр Хацкевич.
«Янг Бойз»: Фон Балмос, Фон Берген, Нуху, Лотомба, Мбабу, Соу (Аэбишер 76), Жуниор, Сулеймани, Фасснахт, Ассале, Нгамалеу (Шик 85).
Главный тренер: Адольф Хюттер.
Предупреждения: Фасснахт 48, Мбабу 54, Жуниор 63.
Удаление: Жуниор 82.
Судья: Маттиас Гестраниус.
Напомним, что имено «Янг Бойз» в этом сезоне выбил «Динамо» из Лиги чемпионов.
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