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14:00 Матч завершен Муром 0:0 Спартак Кс
18:00 Матч завершен Торпедо Вл 1:2 Долгопрудный
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2017/2018, 15 тур
17:30 Матч завершен Лада-Тольятти 0:0 Оренбург-2
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Игроки сборной Чили удалили Клаудио Браво из общего чата в WhatsApp

сегодня, 22:37

Игроки сборной Чили затаили обиду на своего вратаря Клаудио Браво и его жену, сообщает местная пресса. Футболисты исключили Браво из общего чата в WhatsApp - приложения, позволяющего обмениваться сообщениями. При этом общее название беседы сменили на «Ла Роха без стукачей». Напомним, после неудачи чилийцев в отборе на мундиаль жена Браво в своем Instagram заявила, что некоторые футболисты частенько проводили время в ночных клубах, а утром не могли тренироваться из-за похмелья.

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Все комментарии
008Maximus
сегодня в 22:43
Вот и крайнего нашли!!! БРАВО!!! Так держать!!!
artyomchic123
сегодня в 22:41
То есть как бухать в сборной это норм, а вот как рассказывать об этом так это всё - стукач.
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