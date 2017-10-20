Игроки сборной Чили удалили Клаудио Браво из общего чата в WhatsApp

Игроки сборной Чили затаили обиду на своего вратаря Клаудио Браво и его жену, сообщает местная пресса. Футболисты исключили Браво из общего чата в WhatsApp - приложения, позволяющего обмениваться сообщениями. При этом общее название беседы сменили на «Ла Роха без стукачей». Напомним, после неудачи чилийцев в отборе на мундиаль жена Браво в своем Instagram заявила, что некоторые футболисты частенько проводили время в ночных клубах, а утром не могли тренироваться из-за похмелья.

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