Касильяс выведен из стартового состава «Порту» за использование телефона

Голкипер «Порту» Икер Касильяс выведен из стартового состава команды. Главный тренер команды Сержиу Консейсау принял такое решение в связи с тем, что 36-летний испанец активно пользовался мобильным телефоном, находясь в расположении команды, в то время как это запрещено.
Напомним, что действующее соглашение Касильяса с «Порту» истекает следующим летом.
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Перелетный и Пирсман должны это знать, чтобы не обижались на строгость предстоящих гос.тестирований)))
Перелетный и Пирсман должны это знать, чтобы не обижались на строгость предстоящих гос.тестирований)))
А так были бы шансы ничью с рб зацепить с ним в составе.
А так были бы шансы ничью с рб зацепить с ним в составе.