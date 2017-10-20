«Манчестер Юнайтед» - самый прибыльный клуб по итогам ЛЕ-2016/17

УЕФА поделился с общественностью информацией о доходах клубов, участвовавших в Лиге Европы-2016/17. Чемпион турнира, «Манчестер Юнайтед», заработал больше всего денег — 44,5 млн евро. На втором месте «Шальке» (17,7), а тройку лидеров замыкает финалист соревнования «Аякс» (16,2).

Среди российских клубов больше всех заработал «Зенит» — 8,1 млн евро. «Краснодар» получил 7,2 млн евро, а «Ростов» — 1,6. «Спартак» не попал в групповой этап турнира, поэтому заработал только 220 тысяч евро.

Самым прибыльным клубом Лиги чемпионов минувшего сезона стал «Ювентус».

Выплаты клубам #ЛЕ-2016/17 (млн 💶)



МЮ 44,5

...

Зенит 8,1

Шахтер 7,4

Краснодар 7,2

Карабах 3,8

Заря 3,7

Астана 3,6

Габала 2,9

Ростов 1,6 pic.twitter.com/0eTlqGtHNI — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 20 октября 2017 г.

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