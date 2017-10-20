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«Манчестер Юнайтед» - самый прибыльный клуб по итогам ЛЕ-2016/17

сегодня, 16:52

УЕФА поделился с общественностью информацией о доходах клубов, участвовавших в Лиге Европы-2016/17. Чемпион турнира, «Манчестер Юнайтед», заработал больше всего денег — 44,5 млн евро. На втором месте «Шальке» (17,7), а тройку лидеров замыкает финалист соревнования «Аякс» (16,2).

Среди российских клубов больше всех заработал «Зенит» — 8,1 млн евро. «Краснодар» получил 7,2 млн евро, а «Ростов» — 1,6. «Спартак» не попал в групповой этап турнира, поэтому заработал только 220 тысяч евро.

Самым прибыльным клубом Лиги чемпионов минувшего сезона стал «Ювентус».

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Все комментарии
Владимир Дыкин
сегодня в 18:06
В статье указаны суммы доходов клубов России в розыгрыше ЛЕ 2016-17, в т.ч. ФК "Ростов" - €1,6 млн . К этой сумме надо прибавить €20,4 млн за участие ФК "Ростов" в ЛЧ. Итого набегает сумма €22,0 млн, что гораздо больше любого российского клуба. И этот клуб РАЗВАЛИЛИ добрые дяди, не пожелавшие иметь сильного конкурента москвичам и питерцам.


ТАСС, 20 октября. Российский футбольный клуб "Ростов" получил €20,4 млн за выступление в Лиге чемпионов в сезоне-2016/17. Финансовый доклад о доходах клубов - участников турнира опубликован на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов "Ростов" занял третье место в группе, набрав пять очков. Клуб в домашнем матче обыграл немецкую "Баварию" (3:2) и дважды сыграл вничью с голландским ПСВ (2:2, 0:0). Проиграли ростовчане оба матча испанскому "Атлетико" (0:1, 1:2) и в выездной встрече "Баварии" (0:5).

Московский ЦСКА заработал €17,9 млн.


Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/4664395
Red_team
сегодня в 17:55
Вангану, что МЮ в этом году станет самым прибыльным в ЛЧ
shur
сегодня в 17:28
...ещё бы в игре прибавили,цены бы им не было,ждём!!!
Zidane.5
сегодня в 17:20
Не плохие бабки манки забабахали.
Owl Fake
сегодня в 17:16
Я больше скажу, МЮ - самый дорогой клуб, на 1лярд дороже и Реал, и Барселоны. И в прошлом сезоне самых доходный между прочим.
Капитан Смoллетт
сегодня в 17:11
...но хейтеры все равно будут кукарекать о непомерных тратах мю
Дмитрий Аександров
сегодня в 16:59
Это не вызывает удивления, как в случае с "Лестером".
ermak6448
сегодня в 16:55
МЮ хороший , футбольный клуб Европы!!!
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