«Манчестер Юнайтед» - самый прибыльный клуб по итогам ЛЕ-2016/17

УЕФА поделился с общественностью информацией о доходах клубов, участвовавших в Лиге Европы-2016/17. Чемпион турнира, «Манчестер Юнайтед», заработал больше всего денег — 44,5 млн евро. На втором месте «Шальке» (17,7), а тройку лидеров замыкает финалист соревнования «Аякс» (16,2).
Среди российских клубов больше всех заработал «Зенит» — 8,1 млн евро. «Краснодар» получил 7,2 млн евро, а «Ростов» — 1,6. «Спартак» не попал в групповой этап турнира, поэтому заработал только 220 тысяч евро.
Самым прибыльным клубом Лиги чемпионов минувшего сезона стал «Ювентус».
Выплаты клубам #ЛЕ-2016/17 (млн 💶)— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 20 октября 2017 г.
МЮ 44,5
...
Зенит 8,1
Шахтер 7,4
Краснодар 7,2
Карабах 3,8
Заря 3,7
Астана 3,6
Габала 2,9
Ростов 1,6 pic.twitter.com/0eTlqGtHNI
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ТАСС, 20 октября. Российский футбольный клуб "Ростов" получил €20,4 млн за выступление в Лиге чемпионов в сезоне-2016/17. Финансовый доклад о доходах клубов - участников турнира опубликован на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов "Ростов" занял третье место в группе, набрав пять очков. Клуб в домашнем матче обыграл немецкую "Баварию" (3:2) и дважды сыграл вничью с голландским ПСВ (2:2, 0:0). Проиграли ростовчане оба матча испанскому "Атлетико" (0:1, 1:2) и в выездной встрече "Баварии" (0:5).
Московский ЦСКА заработал €17,9 млн.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/4664395
ТАСС, 20 октября. Российский футбольный клуб "Ростов" получил €20,4 млн за выступление в Лиге чемпионов в сезоне-2016/17. Финансовый доклад о доходах клубов - участников турнира опубликован на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов "Ростов" занял третье место в группе, набрав пять очков. Клуб в домашнем матче обыграл немецкую "Баварию" (3:2) и дважды сыграл вничью с голландским ПСВ (2:2, 0:0). Проиграли ростовчане оба матча испанскому "Атлетико" (0:1, 1:2) и в выездной встрече "Баварии" (0:5).
Московский ЦСКА заработал €17,9 млн.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/4664395