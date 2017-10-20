Защитник «Шахтера» Дарио Срна может войти в тренерский штаб сборной Хорватии. Сообщается, что главный тренер хорватской сборной Златко Далич хочет видеть Срну в своей команде уже при подготовке к стыковым матчам отбора ЧМ-2018 против Греции.
Напомним, что Срна на данный момент приостановил игровую карьеру из-за положительного допинг-теста.
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Не раз замечал его,как ноет из ничего.
Не раз замечал его,как ноет из ничего.
да и с химией хорошо знаком, мочет че намешать, таблетками нужными подсобить))
да и с химией хорошо знаком, мочет че намешать, таблетками нужными подсобить))