Претендент на звание игрока года по версии ФИФА Криштиану Роналду оплатил лечение 370 пострадавшим от лесных пожаров в Португалии. Отметим, что в родном городе Роналду Мадейре в результате пожара погибли 42 человека.
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P.s. Рон уже многим лечение оплатил. Но не всем, к сожалению( Остались много миллионов барсуков еще....
Pss....и их идол тоже без растишки сидит.
P.s. Рон уже многим лечение оплатил. Но не всем, к сожалению( Остались много миллионов барсуков еще....
Pss....и их идол тоже без растишки сидит.