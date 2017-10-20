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Роналду оплатил лечение 370 пострадавшим от лесных пожаров в Португалии

сегодня, 17:07

Претендент на звание игрока года по версии ФИФА Криштиану Роналду оплатил лечение 370 пострадавшим от лесных пожаров в Португалии. Отметим, что в родном городе Роналду Мадейре в результате пожара погибли 42 человека.

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Все комментарии
жменя семечек ответил M.S.
сегодня в 18:10
M.S.:
Я опять с тобой согласен. В этой теме ты всё правильно говоришь. То ли виной тому пятница и выпитое, после работы, n-ное количество алкоголя, то ли ты рассчитываешь на лайки фанов Реала и подредактируешь потом свои сообщения чтобы над ними смеяться, то ли твой аккаунт взломал кто-то... Но сейчас ты на редкость адекватен)
стоило аватарку поменять, и сразу в ангела превратился ))
M.S. ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 18:03
BARCELONA-BEST:
Игровые качества Роналду это одно, а это совершенно другое. В наше то время где каждый думает только о себе, бывают люди которые помогают другим. Чтобы его здесь хейтерить надо быть редкостным глором.
Я опять с тобой согласен. В этой теме ты всё правильно говоришь. То ли виной тому пятница и выпитое, после работы, n-ное количество алкоголя, то ли ты рассчитываешь на лайки фанов Реала и подредактируешь потом свои сообщения чтобы над ними смеяться, то ли твой аккаунт взломал кто-то...
Но сейчас ты на редкость адекватен)
arsen09 ответил ману дель мораль
сегодня в 17:59
ману дель мораль:
Пиар не пиар, а достать деньги со своего кармана и отдать их на благое дело в любом случае достойно. Он заслуживает похвалы. P.s. Рон уже многим лечение оплатил. Но не всем, к сожалению( Остались много миллионов барсуков еще.... Pss....и их идол тоже без растишки сидит.
Барсукам не надо ничего оплачивать. Рон молодец . Хороший поступок. А ты мог бы и не язвить !
BARCELONA-BEST ответил M.S.
сегодня в 17:56
M.S.:
Я тебя не узнаю)
Игровые качества Роналду это одно, а это совершенно другое.
В наше то время где каждый думает только о себе, бывают люди которые помогают другим.
Чтобы его здесь хейтерить надо быть редкостным глором.
M.S. ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 17:49
BARCELONA-BEST:
Народ вы больные что ли?) причём здесь все то что пишите? Фаны Барсы пишут что что для пиара, глоры реала пишут что он круче чем Месси и золотой мяч он получит!!! Неужели нельзя просто выразить уважение за достойный поступок. Тем людям которым он помог абсолютно все равно по телеку это показывают или нет.
Я тебя не узнаю)
волгoдoн
сегодня в 17:47
предвыборная кампания Кристины стартовала)
BARCELONA-BEST
сегодня в 17:44
Народ вы больные что ли?) причём здесь все то что пишите? Фаны Барсы пишут что что для пиара, глоры реала пишут что он круче чем Месси и золотой мяч он получит!!!
Неужели нельзя просто выразить уважение за достойный поступок. Тем людям которым он помог абсолютно все равно по телеку это показывают или нет.
ману дель мораль ответил M.S.
сегодня в 17:42
M.S.:
Если Роналду оплатит лечение всем глорам Барселоны, то по миру пойдёт не дойдя и до половины списка)
((
M.S. ответил Рауль и Зидан
сегодня в 17:42
Рауль и Зидан:
благотворительность от налогов освобождает ? Откуда тебе такие мысли приходят ?
Он прав. Деньги, тратящиеся на благотворительность, налогами не облагаются.
BARCELONA-BEST ответил Рауль и Зидан
сегодня в 17:39
Рауль и Зидан:
Лол , еще фактом это называет . Алеша во первых , налоги он платит в Испании , а благотворительность в Португалии . Во вторых , налог изымается от общего дохода . Ты хоть 500 миллиардов потратишь на благотворительность , с тебя снимут процент от твоего ежемесячного дохода ))) Я надеюсь ты еще молодой , и этим объясняется твоя глупость , а если ты уже совершеннолетний то мне жаль тебя ))
    M.S. ответил ману дель мораль
    сегодня в 17:39
    ману дель мораль:
    Пиар не пиар, а достать деньги со своего кармана и отдать их на благое дело в любом случае достойно. Он заслуживает похвалы. P.s. Рон уже многим лечение оплатил. Но не всем, к сожалению( Остались много миллионов барсуков еще.... Pss....и их идол тоже без растишки сидит.
    Если Роналду оплатит лечение всем глорам Барселоны, то по миру пойдёт не дойдя и до половины списка)
    sihafazatron
    сегодня в 17:37
    новую фотку в инстаграм выкинет и оплатит всем лечение)
    Рокки Бальбоa
    сегодня в 17:36
    Хорош..А про мессю мы услышим лишь то,как он выбивает деньги из родного клубишко..₽
    Рауль и Зидан ответил BARCELONA-BEST
    сегодня в 17:35
    BARCELONA-BEST:
    Это не мысли а факт. И ч бы на твоём месте сделал бы вид что в курсе об этом. Ибо живёшь в 21 веке и не знаешь до сих пор что богачи каждый год перечисляют деньги малоимущим чтобы не платить налоги, иногда они хитрым способом перечисляют деньги своим знакомым под видом благотворительности. Конечно это полностью не освобажет, какую то часто все равно придётся платить государству но все же это известная схема.
      жменя семечек
      сегодня в 17:34
      каталонцы просто умора))) втирают тут что месси тоже всем помогает, просто он делает это в тихую)) тот ещё меценат..! в тихую он через Панаму хотел прокрутить, и то не смог)
      BARCELONA-BEST ответил 070maks
      сегодня в 17:32
      070maks:
      некоторые занимаются благотворительностью и не трубят об этом на весь мир, ради пиара! Этот самолюбивый решил таким образом помочь себе купить золотой мяч.
      Болельщикам Барсы!
      Давайте не слушать глоров Реала которые используют это как козырь против Месси. На то они и глоры. Кем не был Роналду на поле, но людям помог, за что ему похвала и уважуха.
      Давайте без хейтерства.
      Айтекин эвребович
      сегодня в 17:32
      ЗМ он уже завоевал без пиара)))) Роналду-ЧИ,третий бомбардир ЧИ,2 подряд выиграл ЛЧ,бомбардир ЛЧ-12 голов,лучший игрок финала ЛЧ,обладатель суперкубка Европы,Испании..
      Месся-кубок Испании,Зб..все,гы гы гы😂😂😂
      BARCELONA-BEST ответил Рауль и Зидан
      сегодня в 17:30
      Рауль и Зидан:
      благотворительность от налогов освобождает ? Откуда тебе такие мысли приходят ?
      В любом случаи для чего бы он не делал это заслуживает похвалы. Тут только хейтер будет его осуждать.
      Так что как видишь болели Барсы это не глоры реала которым лишь бы задевать Месси.
      070maks
      сегодня в 17:28
      некоторые занимаются благотворительностью и не трубят об этом на весь мир, ради пиара! Этот самолюбивый решил таким образом помочь себе купить золотой мяч.
      BARCELONA-BEST ответил Рауль и Зидан
      сегодня в 17:28
      Рауль и Зидан:
      благотворительность от налогов освобождает ? Откуда тебе такие мысли приходят ?
      Это не мысли а факт. И ч бы на твоём месте сделал бы вид что в курсе об этом. Ибо живёшь в 21 веке и не знаешь до сих пор что богачи каждый год перечисляют деньги малоимущим чтобы не платить налоги, иногда они хитрым способом перечисляют деньги своим знакомым под видом благотворительности. Конечно это полностью не освобажет, какую то часто все равно придётся платить государству но все же это известная схема.
      Рауль и Зидан ответил Mr Jordan 23
      сегодня в 17:26
      Mr Jordan 23:
      Новость о благородном поступке, а в комментариях сплошная желчь: один пишет, что мог бы и анонимно благотворительностью занимается, второй и того круче - зачем то приписал сюда Месси, который, скорее всего, тоже этой самой благотворительности уделяет не мало внимания. Рон молодец! Нуждающимся без разницы, анонимно им помогают или нет.
      Анонимно нет смысла этого делать . Он публичная личность ,у которого много поклонников . КТо его знает , может кто из поклонников в пример возьмет, и свои 100 рублей отдаст
      shur
      сегодня в 17:24
      ...особенно приятно, помог своей, не очень богатой стране и в трудную годину!!!
      Рауль и Зидан ответил BARCELONA-BEST
      сегодня в 17:24
      BARCELONA-BEST:
      Если это правда, то молодец. Конечно есть мысль о том что он это делает чтобы налоги не платить, ибо благотворительность освобождает от больших налогов)) но все же доброе дело есть доброе дело. На сей раз оставим его игровые качества и выразим ему уважуху. Советую болелам Барсы его сегодня не хейтерить.
      благотворительность от налогов освобождает ? Откуда тебе такие мысли приходят ?
      Mr Jordan 23
      сегодня в 17:22
      Новость о благородном поступке, а в комментариях сплошная желчь: один пишет, что мог бы и анонимно благотворительностью занимается, второй и того круче - зачем то приписал сюда Месси, который, скорее всего, тоже этой самой благотворительности уделяет не мало внимания.
      Рон молодец! Нуждающимся без разницы, анонимно им помогают или нет.
      shur ответил RUSTY8
      сегодня в 17:22
      RUSTY8:
      а втихаря благотворительностью заниматься слабо?!!
      ....а журналюгам есть не надо,тоже люди!!!
      BARCELONA-BEST
      сегодня в 17:19
      Если это правда, то молодец. Конечно есть мысль о том что он это делает чтобы налоги не платить, ибо благотворительность освобождает от больших налогов)) но все же доброе дело есть доброе дело. На сей раз оставим его игровые качества и выразим ему уважуху. Советую болелам Барсы его сегодня не хейтерить.
      ману дель мораль
      сегодня в 17:18
      Пиар не пиар, а достать деньги со своего кармана и отдать их на благое дело в любом случае достойно. Он заслуживает похвалы.
      P.s. Рон уже многим лечение оплатил. Но не всем, к сожалению( Остались много миллионов барсуков еще....
      Pss....и их идол тоже без растишки сидит.
      Рауль и Зидан ответил RUSTY8
      сегодня в 17:17
      RUSTY8:
      а втихаря благотворительностью заниматься слабо?!!
        Zidane.5
        сегодня в 17:16
        Пока лучший игрок мира Криштиану занимается благотворительностью, Мессе садит Барсу на миллиарды и не платит налоги.
        Эллочка ответил RUSTY8
        сегодня в 17:15
        RUSTY8:
        а втихаря благотворительностью заниматься слабо?!!
        пиар к золотому мячу
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