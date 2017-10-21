Болт: «Надеюсь, в следующем году получится сыграть несколько матчей»

Знаменитый ямайский спринтер Усейн Болт выразил надежду принять участие в нескольких футбольных матчах в 2018 году:

«Я бы хотел сыграть в футбол, я упоминал об этом в различных интервью, и ко мне обратилось множество клубов. Но, к сожалению, в августе я получил серьёзную травму и с тех пор не могу как-либо тренироваться. Надеюсь, что смогу сыграть несколько матчей в 2018 году».

Напомним, 2 сентября Болт должен был сыграть за «Манчестер Юнайтед» в выставочном матче с «Барселоной», но был вынужден пропустить встречу из-за травмы, полученной на чемпионате мира по лёгкой атлетике.

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