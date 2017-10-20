Роуз полностью оправился от травмы, но матч с «Ливерпулем» начнет в запасе

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз не появится в основном составе своей команды в ближайшем поединке АПЛ с «Ливерпулем». Об этом рассказал главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино.

«С Роузом всё в порядке. Вы видели, что он помог нашей команде на последних минутах матча с „Реалом“.

Что касается матча с „Ливерпулем“, то Дэнни начнет в запасе, поскольку физически он еще не готов на 100 %. Ему очень важно почувствовать себя частью команды после десяти месяцев простоя. Теперь Роузу нужно набирать форму и становиться лучше с каждым днем. Посмотрим, сможет ли он выйти в старте на матч Кубка Лиги с „Вест Хэмом“ в среду».

Роуз не играл с января из-за травмы колена. В последней встрече ЛЧ с «Реалом» англичанин впервые вышел на поле на 80-й минуте.

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