Кейн: «Я бы хотел быть игроком одной команды и остаться в „Тоттенхэме“»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн признался, что, несмотря на интерес к нему со стороны ряда европейских топ-клубов, он бы хотел продолжать играть в составе «шпор»:

«Я бы хотел быть игроком одного клуба. Конечно, всё зависит от дальнейшего развития клуба, тренеров и так далее, но я бы сказал, что хочу остаться здесь, поскольку сейчас мы находимся в отличном положении. У нас потрясающая тренировочная база, строится новый стадион, фантастический тренер и молодая перспективная команда. Так что всё здорово.

Моя цель – одерживать победы, совершенствоваться и завоёвывать трофеи. Когда моя карьера подойдёт к концу, я хочу оглянуться на неё с гордостью. Надеюсь, так и будет».

Кейн также недавно рассказал о том, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду был для него примером для подражания в юности.

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