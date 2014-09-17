Коусильяс: «Гвардиола — замечательный тренер»

1410940120

17 сентября 2014, 11:48

- У нас большие амбиции в каждом сезоне. Мы попали в сложную группу, но можем сыграть одну из главных ролей. Я был рад знакомству с Гвардиолой и польщен, что мне удастся увидеть, как он работает. Это замечательный тренер. Верим, что мы достаточно сильны, чтобы хорошо провести сезон, и у нас есть игроки, способные на большие достижения. То же самое касается «Баварии», «Ромы» и ЦСКА , поэтому я не могу сказать, что наши шансы выглядят предпочтительнее.





Агуэро — один из лучших нападающих в мире, но мы не играем одним лишь футболистом. У нас великолепная команда, и все игроки важны для нас. Завтра (интервью записывалось вчера вечером. – Прим.) «Баварии» не поможет ряд сильных игроков, но у мюнхенцев длинная скамейка запасных. Конечно же, нам будет не хватать Пеллегрини. Но я хорошо знаком с его виденьем футбола и его уверенность будет на сто процентов со мной.