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Коусильяс: «Гвардиола — замечательный тренер»

17 сентября 2014, 11:48
 Помощник главного тренера «Манчестер Сити» Рубен Коусильяс дал интервью накануне встречи с «Баварией» в рамках Лиги чемпионов.
 
- У нас большие амбиции в каждом сезоне. Мы попали в сложную группу, но можем сыграть одну из главных ролей. Я был рад знакомству с Гвардиолой и польщен, что мне удастся увидеть, как он работает. Это замечательный тренер. Верим, что мы достаточно сильны, чтобы хорошо провести сезон, и у нас есть игроки, способные на большие достижения. То же самое касается «Баварии», «Ромы» и ЦСКА, поэтому я не могу сказать, что наши шансы выглядят предпочтительнее.

Агуэро — один из лучших нападающих в мире, но мы не играем одним лишь футболистом. У нас великолепная команда, и все игроки важны для нас. Завтра (интервью записывалось вчера вечером. – Прим.) «Баварии» не поможет ряд сильных игроков, но у мюнхенцев длинная скамейка запасных. Конечно же, нам будет не хватать Пеллегрини. Но я хорошо знаком с его виденьем футбола и его уверенность будет на сто процентов со мной.
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