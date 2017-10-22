Фонсека: «Такое ощущение, что только я прессингую арбитра»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека подвел итоги матча «горняков» с киевским «Динамо»:

«Очень тактическая игра. У нас не было особых голевых моментов, но единственная команда, которая хотела выиграть - „Шахтер“.

О чем я говорил с судьей? Такое ощущение, что только я прессингую арбитра. Можно подумать, другие тренеры этого не делают. Матч был сложным. Тяжело показать нормальный футбол, когда игра постоянно останавливается. Не могу признать, когда один игрок постоянно фолит, а ничего при этом не делается. Если я вижу, что кое-что происходит неправильно, я буду об этом говорить.

Имею ли я в виду Гармаша? Не хочу называть фамилии. Это вы ее назвали».

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