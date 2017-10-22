Клопп отметил, что «Ливерпуль» заслуживает 9-го места в АПЛ

После матча «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» наставник мерсисайдцев Юрген Клопп пессимистично оценил будущее своей команды:

«Топ-4? Зачем же о таком говорить. Мы там, где мы есть, и полностью этого заслуживаем. Если бы „Тоттенхэму“ пришлось показать гениальную игру, чтобы нас победить, то и разговоров бы не было. Но для „шпор“ это было просто, слишком просто.

Нельзя рассчитывать на положительные результаты с такой игрой, которую мы показали. Я не хочу ничего говорить о нас хорошего. Сегодня о нас можно говорить только плохое, и это будет заслуженно. Это наша ошибка».

На данный момент «Ливерпуль» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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