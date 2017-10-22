«Шахтер» и «Динамо» победителя не выявили

«Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо» в матче 13-го тура чемпионата Украины.
Киев, стадион «НСК Олимпийский»
«Динамо» - «Шахтер» 0:0 (0:0)
«Динамо»: Коваль, Пиварич, Хачериди, Кадар, Кендзера, Морозюк, Корзун, Гармаш, Буяльский (Мораес 55), Гонсалес, Мбокани.
Главный тренер: Александр Хацкевич.
«Шахтер»: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Бернард (Дентиньо 22), Марлос (Патрик 85), Тайсон, Феррейра.
Главный тренер: Паулу Фонсека.
Предупреждения: Мбокани 36, Гонсалес 43, Хачериди 70 - Тайсон 52.
Судья: Виталий Романов.
Напомним, что в преддверии игры с «Динамо» «Шахтер» одержал победу над «Фейеноордом» в Лиге чемпионов.
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Отличная команда!
Было бы интересно понаблюдать за их игрой, перейди они в РФПЛ! Думаю, каждый год чемпионами были бы!
Отличная команда!
Было бы интересно понаблюдать за их игрой, перейди они в РФПЛ! Думаю, каждый год чемпионами были бы!