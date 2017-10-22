Болт: «Стать футболистом — это мечта и очередная глава моей жизни»

Многократный олимпийский чемпион Усэйн Болт сейчас восстанавливается от травмы, но не оставляет мыслей о карьере футболиста:

«Это моя личная цель. Мне не важно, что подумают люди, просто не хочу обманывать сам себя. Если почувствую, что не справляюсь, я скажу: „А знаете что, забудьте“. Но если я пойму, что могу стать футболистом, то хотя бы попробую. Это мечта и очередная глава моей жизни.

Если у вас есть мечта, которая всю жизнь вас не отпускает, почему бы не дать себе шанс и не посмотреть, к чему это приведет?»

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