Суркис: «Пусть Маркевич „Динамо“ не трогает, иначе о его карьере я скажу очень громко»

Бывший наставник «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич раскритиковал кадровую политику киевского «Динамо». После матча с «Шахтером» президент динамовцев Игорь Суркис в резкой форме отреагировал на слова Маркевича:

«Я хотел бы ответить нашему тренеру, самому легендарному. Только что он выиграл, я понять не могу вообще, хоть один Кубок у него есть? Мирона Маркевича я имею ввиду. Работая на той должности, на которой он работал, он должен объединять команды, игроков молодежных команд… Он сегодня вольно критикует. Может, он может что-то подсказать, как старший товарищ, Хацкевичу?

Он лучше пусть „Динамо“ не трогает, потому что о его карьере скажу очень громко и ему будет неприятно.

Я Маркевича никогда в „Динамо“ не приглашал и никогда не приглашу».

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