Бывший игрок «Вест Бромвича»: «Я играл вместе с тремя футболистами-геями»

Бывший игрок «Вест Бромвича» и «Суонси» Карл Хуфкенс рассказал, что за время своей карьеры пересекался с футболистами нетрадиционной сексуальной ориентации, причем один из этих игроков очень известный.

«Я играл вместе с тремя футболистами-геями, и один из них действительно известная личность. В раздевалке команды они не скрывали свою ориентацию. Один из этих футболистов играл в „Брюгге“, двое остальных - в Англии. Имен называть не буду. Один из них даже приезжал к нам на тренировку со своим парнем. Но, повторюсь, они просили не раскрывать их личность. И не спрашивайте меня, почему».

В 2015 году сообщалось, что два игрока АПЛ готовы сделать каминг-аут.

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