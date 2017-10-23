Виалли: «Однажды Каррера может возглавить „Ювентус“»

Работа в московском «Спартаке» позволит Массимо Каррере дорасти до поста главного тренера «Ювентуса», считает известный в прошлом футболист и друг Карреры Джанлука Виалли.

«Мы с Массимо хорошие друзья, общались совсем недавно. У него все хорошо в России, он счастлив. Он уезжал как ассистент главного тренера, но уже вскоре стал главным и добился успеха со „Спартаком“. Это означает, что философия Антонио Конте работает, и Каррера смог правильно перенести ее в другую страну и другой чемпионат.

Сам по себе переезд в Россию был для Карреры большим вызовом, ведь для него все было новым - города, стадионы, он практически не знал игроков. Но он справился, и приобрел огромный опыт. Ему обязательно это поможет, если он когда-нибудь будет тренировать в Англии или Италии. Каррера обладает достаточным потенциалом, чтобы когда-нибудь стать главным тренером „Ювентуса“.

Второе чемпионство? Второй сезон всегда складывается сложнее, чем первый, с этим столкнулся и Каррера. Скорее всего, „Спартаку“ не удастся защитить титул, но я от этого не расстроюсь - наверняка выиграет „Зенит“ с Роберто Манчини, еще одним итальянцем в России».

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