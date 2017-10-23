Милик: «Я могу уйти в аренду в „Кьево“»

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик не исключил, что остаток сезона он проведет в «Кьево». На данный момент поляк восстанавливается от разрыва крестообразных связок колена.

«Сразу после травмы я надеялся, что отделаюсь легким повреждением, но через день всё стало ясно. Сейчас худшее позади - я продолжаю восстановление.

Сроки возвращения? Не знаю, были разговоры о феврале, но я вернусь только тогда, когда почувствую, что готов.

„Кьево“ - это вариант, который рассматривается. Однако решение не будет принято до декабря. В конце концов мы решим, что будет лучше для меня и для „Наполи“».

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