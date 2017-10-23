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Мораес: «Ничья с „Шахтером“ — это не тот результат, который мы хотели»

сегодня, 19:02
ДинамоДинамо0 : 0ШахтерШахтерМатч завершен

Нападающий киевского «Динамо» Жуниор Мораес прокомментировал недавнюю ничью с донецким «Шахтером» (0:0).

«Думаю, хорошо играли. У нас был очень сильный соперник, и получилась хорошая игра, но ничья — это не тот результат, который мы хотели. Конечно, я недоволен ничьей, ведь хотели победить. Расстроен, что не забил. В одном из эпизодов Пятов хорошо занял позицию и спас свою команду. 

Отрыв в семь очков? В футболе не знаешь, что может случиться. У „Шахтёра“ было немало матчей, когда они вырывали победы на последних минутах. Мы будем биться до конца», — сказал Мораес.

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КЭТиК
сегодня в 20:09
Ничья за благо, Шахтер сильнее.
Морозовский
сегодня в 19:09
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