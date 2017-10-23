Виалли: «Думаю, Манчини абсолютно счастлив в Санкт-Петербурге»

Известный в прошлом футболист Джанлука Виалли уверен, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не уйдет в «Вест Хэм», о чем накануне сообщали некоторые СМИ.

«Думаю, что Роберто абсолютно счастлив в Санкт-Петербурге. У него все складывается хорошо - команда лидирует в чемпионате и успешно выступает в Лиге Европы. Когда ты едешь в Россию в такой проект, как „Зенит“, то рассчитываешь оставаться в нем минимум два-три года. В „Вест Хэм“ он сейчас не поедет».

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