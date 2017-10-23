Виалли: «Думаю, Манчини абсолютно счастлив в Санкт-Петербурге»

Известный в прошлом футболист Джанлука Виалли уверен, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не уйдет в «Вест Хэм», о чем накануне сообщали некоторые СМИ.
«Думаю, что Роберто абсолютно счастлив в Санкт-Петербурге. У него все складывается хорошо - команда лидирует в чемпионате и успешно выступает в Лиге Европы. Когда ты едешь в Россию в такой проект, как „Зенит“, то рассчитываешь оставаться в нем минимум два-три года. В „Вест Хэм“ он сейчас не поедет».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Спасибо - до свидания.
Спасибо - до свидания.
Очевидно, что иначе чем проектом бакланов никто и нигде не считает
Очевидно, что иначе чем проектом бакланов никто и нигде не считает