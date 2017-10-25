Гвардиола: «Играть такими мячами на профессиональном уровне – это неприемлемо»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Вулверхэмптоном» (0:0, 4:1 - пенальти) в матче 4-го раунда Кубка Лиги посетовал на качество мячей, которые используются в данном турнире:

«Играть такими мячами на профессиональном уровне – это неприемлемо. Они слишком лёгкие, им не сыграешь хорошо и не забьёшь гол. Я говорю это после победы моей команды, чтобы никто не думал, что я оправдываюсь. Все мои игроки после матча спросили у меня: „Что это было?“. Мне очень жаль, но в серьёзном соревновании нельзя использовать такие мячи».

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