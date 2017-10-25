Юрич: «„Наполи“, наряду с „Ман Сити“, показывает лучший футбол в Европе»

Главный тренер «Дженоа» Иван Юрич высоко оценил игру «Наполи» в преддверии встречи с неаполитанским клубом в 10-м туре чемпионата Италии:

«Считаю, что „Наполи“ заслуженно находится вверху турнирной таблицы, потому что сейчас они, наряду с „Ман Сити“, показывают лучший футбол в Европе.

Мы собираемся сыграть в свой футбол и постараемся сделать всё, что в наших силах. „Наполи“ очень силён, но я верю, что мы способны достичь положительного результата. Единственным клубом, который создал „Наполи“ настоящие проблемы, был „Манчестер Сити“.

Когда вы встречаетесь с соперником, который так много владеет мячом, у вас есть только два варианта: сидеть глубоко в оборону или высоко прессинговать. Мы склоняемся ко второму варианту».

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