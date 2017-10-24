«Бавария» начала продажу календарей, где тренером клуба изображён Анчелотти, а не Хайнкес

Болельщики «Баварии», вероятно, будут удивлены, если купят рождественский клубный календарь команды. Дело в том, что на квадратике, выпадающем на 19-е декабря, изображен Карло Анчелотти, который был отправлен в отставку в конце сентября.

Судя по всему, календари были напечатаны до расставания клуба с итальянским специалистом.

Стоит отметить, что мюнхенцы нашли способ, как исправить данную нестыковку - каждый покупатель календаря бесплатно получит в подарок наклейку нынешнего наставника «красных» Юппа Хайнкеса.

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