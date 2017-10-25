Моуриньо провёл свой 400-й матч в роли главного тренера в Англии

Матч 1/8 финала Кубка Лиги между «Суонси Сити» и «Манчестер Юнайтед» (0:2) стал для наставника «красных дьяволов» Жозе Моуриньо 400-м в роли главного тренера в английском футболе.

Особенный, который ранее также дважды возглавлял «Челси», после победы своей нынешней команды рассказал, как за эти годы изменился он сам:

«Конечно, у меня до сих пор мурашки от игры, но 2004 год - кажется, это было так давно. Теперь я стал более зрелым и иначе реагирую на многие вещи».

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