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В «Челси» хотят видеть Сарри преемником Конте

сегодня, 19:31

По информации итальянских СМИ, руководство «Челси» уже вовсю занимается поисками преемника Антонио Конте на посту главного тренера команды, если специалист решит покинуть клуб.

Сообщается, что в лондонском клубе в будущем готовы вновь видеть на тренерском мостике команды итальянца. По слухам, в «Челси» думают о приглашении наставника «Наполи» Маурицио Сарри и готовы платить ему 12 млн евро в год.

Отметим, что в контракте Сарри с «Наполи» прописан пункт об отступных в размере 8 млн евро.

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Все комментарии
Inside91
сегодня в 20:41
Эллардайса возьмите - тренер , с мега харизмой , команды которого , всегда обладали бойцовским духом.
Философ Керосинщик ответил juchok
сегодня в 20:37
juchok:
малыш, советую глянуть хоть одну игру Наполи!
Посмотри удаленный комментарий у Санчо Панса.
Горожане ответил juchok
сегодня в 20:36
juchok:
Англия-это бей-беги! а тут будет умное бей-беги!
бей-беги - это просто тебе внушили АПЛ красивый и зрелищный чемпионат
Философ Керосинщик
сегодня в 20:35
Обменяются и Конте в Наполи окажется)
juchok ответил dimagas1
сегодня в 20:33
dimagas1:
Замена оптимальная.Но что нового он даст клубу?
Англия-это бей-беги! а тут будет умное бей-беги!
juchok ответил Барсeножeчница
сегодня в 20:33
Барсeножeчница:
Очередного автобусника на троллейбусника поменять хотят?
малыш, советую глянуть хоть одну игру Наполи!
Горожане
сегодня в 20:32
Сарри, не пойдет, в Челси.
dimagas1
сегодня в 20:32
Замена оптимальная.Но что нового он даст клубу?
juchok
сегодня в 20:32
итальянская тренерская школа-лучшая в мире!
Romeo 777
сегодня в 20:27
Конте сам то точно никуда не уйдёт по его же словам. Если конечно наше чудо руководство не решит уволить его в какой-то промежуток времени.
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 20:24
Сарри тренер не для челси
ДСА
сегодня в 20:13
Халтурщика Конте точно надо гнать.
azkan
сегодня в 20:12
Надеюсь слухи останутся слухами и Челси под руководством Конте серьезно поборется за титулы в этом сезоне. В прошлом году Челси был 8 месте перед 7 туром и отставал от МС на 8 очей. А в перед 10 туром также был на 4 месте.
Все нормально! Хотя честно пока игры нет. Но надеюсь будет!
Василий 50
сегодня в 19:48
Да, потребность в итальянцах высокая.
И отступные заплатят, если это будет нужно.
Барсeножeчница
сегодня в 19:38
Очередного автобусника на троллейбусника поменять хотят?
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