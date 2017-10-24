В «Челси» хотят видеть Сарри преемником Конте

По информации итальянских СМИ, руководство «Челси» уже вовсю занимается поисками преемника Антонио Конте на посту главного тренера команды, если специалист решит покинуть клуб.

Сообщается, что в лондонском клубе в будущем готовы вновь видеть на тренерском мостике команды итальянца. По слухам, в «Челси» думают о приглашении наставника «Наполи» Маурицио Сарри и готовы платить ему 12 млн евро в год.

Отметим, что в контракте Сарри с «Наполи» прописан пункт об отступных в размере 8 млн евро.

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