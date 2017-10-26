Рассказов продлил контракт со «Спартаком»

19-летний правый защитник «Спартака-2» и молодежной сборной России Николай Рассказов продлил контракт с «красно-белыми» до лета 2021 года.

В этом сезоне на счету футболиста 12 матчей за «Спартак-2» в ФНЛ, также он выступает за молодежный состав «Спартака» в Юношеской Лиге УЕФА и является основным правым защитником молодежной сборной России U-21.

Рассказов впервые попал в заявку основного состава «Спартака» на кубковый поединок со «Спартаком» из Нальчика.

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