Агент Де Брюйне: «Сколько хочет зарабатывать Кевин? Представьте зарплаты Неймара и Мбаппе»

По слухам, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне входит в сферу трансферных интересов ПСЖ, однако бельгиец, скорее всего, продлит контракт с «горожанами».

Агент футболиста Патрик Де Костер считает, что его клиент достоин получать такие же деньги, которые получает Неймар в ПСЖ - 625 тысяч фунтов в неделю. На данный момент недельная зарплата Де Брюйне составляет 115 тысяч фунтов.

«Я встречусь с руководством „Сити“, чтобы обсудить увеличение оклада моего клиента и продление контракта.

На какую зарплату мы рассчитываем? Не могу сказать. Но если вы представите, сколько получают Неймар и Мбаппе, то сможете вообразить».

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