Ионицэ продлил контракт с Кальяри до 2021 года

Сменивший главного тренера «Кальяри» продлил сотрудничество с полузащитником сборной Молдавии Артуром Ионицэ. 27-летний игрок подписал контракт до 2021 года. Напомним, что игрок присоединился к «красно-синим» прошлым летом.

«„Кальяри“ рад объявить о продлении контракта с Артуром Ионицэ. Поздравляем, Артур! Продолжай в том же духе», - сообщила пресс-служба итальянского клуба.

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