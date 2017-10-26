Ионицэ продлил контракт с Кальяри до 2021 года

Сменивший главного тренера «Кальяри» продлил сотрудничество с полузащитником сборной Молдавии Артуром Ионицэ. 27-летний игрок подписал контракт до 2021 года. Напомним, что игрок присоединился к «красно-синим» прошлым летом.
«„Кальяри“ рад объявить о продлении контракта с Артуром Ионицэ. Поздравляем, Артур! Продолжай в том же духе», - сообщила пресс-служба итальянского клуба.
Artur #Ionita rinnova con la maglia rossoblù ✍🏼— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 26 октября 2017 г.
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