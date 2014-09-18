Халилходжич: «Цель „Трабзонспора“ — выиграть группу»

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18 сентября 2014, 11:42

«В нескольких случаях мы сыграли по нулям, и пресса нас теперь критикует. Хорошо, что мы пока не пропускаем. Наш голкипер Онур Киврак демонстрирует надежную игру».





«Для обеих команд это первый матч в группе, и, как любая стартовая встреча, она обещает стать очень нервной и напряженной. Преимущество получит тот, кто будет более уверен в себе. Наша цель — выиграть группу. Было бы здорово набрать в гостях первые очки».