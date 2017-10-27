Пейчинович: «Постараемся сделать всё, чтобы отобрать очки у „Зенита“»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович оценил расстановку сил перед матчем 15-го тура РФПЛ с «Зенитом».

«Конечно, выход на первое место добавляет нам ответственности и положительных эмоций перед матчем с „Зенитом“. Нам предстоит серия тяжелых матчей: сначала в Петербурге с сине-бело-голубыми, а затем в Черкизово с „Шерифом“ в Лиге Европы и с ЦСКА снова в национальном первенстве. Эти матчи — важнейшие в уходящем году. Тем не менее не стоит говорить, что встреча с „Зенитом“ — главный матч круга, для нас важны абсолютно все игры. В команде все понимают, какой соперник нас ждет и насколько ответственно к нему нужно готовиться. Необходимо приложить максимум усилий и постараться сделать всё, чтобы отобрать очки у столь сильного оппонента.

Конечно, у „Зенита“ очень сильный состав. При этом у них достаточно внушительная скамейка запасных. Однако у „Локомотива“ тоже есть хорошие игроки. Все прекрасно понимают, что „Зенит“ потратил много денег на трансферы и очень хорошо выступает в этом сезоне, но я не думаю, что они будут лучше».

Ранее предматчевые расклады оценил футбольный эксперт Александр Бубнов.

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