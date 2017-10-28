Мачин: «За „Жирону“ болеют цивилизованные люди. „Реалу“ незачем беспокоиться»

Наставник каталонского клуба «Жирона» Пабло Мачин утверждает, что политический климат в Испании никак не повредит «Реалу»:

«Нет ни одной причины для беспокойства. За нас болеют вежливые и цивилизованные люди, которые обожают футбол Ла Лиги. Учитывая, что к нам приедет один из лучших клубов в мире, этот матч станет настоящей вечеринкой!

„Барселона“ и „Реал“? Это два отличных коллектива с великолепными игроками. Но на мой взгляд, „Барселона“ больше зависит от Месси, чем „Реал“ от Роналду. Так что мы будем думать о том, как остановить каждого из них».

Напомним, что вчера Каталония объявила о независимости от Испании.

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