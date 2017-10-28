Хисай: «Сане — очень сильный игрок, но я уже понял, как его остановить»

Защитник «Наполи» Эльсеид Хисай делится ожиданиями от ответного поединка с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов:

«Этот матч чрезвычайно важен. „Сити“ сегодня является одной из лучших команд в Европе, но мы доказали, что способны им противостоять. Сане — очень сильный игрок, подкован и технически, и с точки зрения физики. Тем не менее, я уже понял, как его остановить.

Прежде всего, мы сосредоточены на игре с „Сассуоло“, и только после победы будем думать о „Манчестер Сити“».

Напомним, что первый поединок команд закончился победой английского коллектива со счетом 2:1.

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