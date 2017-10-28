Зидан: «Новостей от Ла Лиги никаких, так что „Реал“ едет в Жирону»

Вчера Каталония объявила о независимости от Испании, но футбольная жизни в регионе остается неизменной. В преддверии поединка с «Жироной» главный тренер «Реала» Зинедин Зидан во время предматчевого интервью не стал уделять слишком много внимания этой теме:

«Мы не получили никаких новостей от Ла Лиги, так что следуем графику и едем в Жирону.

Сейчас я думаю только об одном — о завтрашнем матче. Знаю, что разговоров много ходит, но меня это не касается».

Родившийся в Каталонии голкипер «сливочных» Кико Касилья также отправляется на игру.

«Касилья спокоен и готовится к матчу, независимо от его происхождения», - отметил Зидан.

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