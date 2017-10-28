Моуриньо изъявил желание однажды возглавить сборную

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо изъявил желание возглавить национальную команду, когда наступит подходящее время:

«Однажды в моей карьере настанет момент, когда я предпочту именно такую работу — более аналитического характера, без большого количества матчей.

После долгих лет в футболе я бы хотел получить опыт участия в чемпионатах мира или Европы, увидеть эти турниры изнутри».

Напомним, что несколько дней назад португальский специалист провёл свой 400-й матч в роли главного тренера в Англии.

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